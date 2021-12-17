Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал попадание Евгения Кузнецова в ковид-протокол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о попадании в ковид-протокол 29-летнего российского форварда «столичных» Евгения Кузнецова в третий раз за календарный год.



«Да, Кузнецов отправился домой. И никто из нас не счастлив, что мы потеряли такого игрока. Что ж, значит будем заменять его теми ребятами, которые у нас есть. Конечно, все это трудно, когда ты путешествуешь по городам в поездке, и матчи идут через день. Но какие-то парни у нас, значит, получат больше игровых минут и ответственности на льду. Такого рода проблемы преследуют нас весь год, поэтому сейчас мы должны просто двигаться вперед», — цитирует Лавиолетта русскоязычная версия сайта НХЛ.



В текущем сезоне Кузнецов принял участие в 28 матчах регулярки НХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу.