Ничушкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне, «Колорадо» уступил «Нэшвиллу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе « Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Филип Форсберг (дважды), Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм. У проигравших отличились Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Для российского нападающего эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.



«10 голов в 18 матчах для Вала Ничушкина, сейчас он играет в лучший хоккей в своей карьере», — прокомментировал в своём «твиттере» хоккейный журналист Ник Алберга.



В матче приняли участие еще два российский легионера, но ни нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, ни форвард «Колорадо» Михаил Мальцев результативными действиями не отметились.



Ранее в этом сезоне «Колорадо» победил «Нэшвилл» на своём льду со счётом 6:2.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.