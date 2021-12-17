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Ничушкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне, «Колорадо» уступил «Нэшвиллу»

Ничушкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне, «Колорадо» уступил «Нэшвиллу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе « Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Филип Форсберг (дважды), Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм. У проигравших отличились Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Для российского нападающего эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.

«10 голов в 18 матчах для Вала Ничушкина, сейчас он играет в лучший хоккей в своей карьере», — прокомментировал в своём «твиттере» хоккейный журналист Ник Алберга.

В матче приняли участие еще два российский легионера, но ни нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин, ни форвард «Колорадо» Михаил Мальцев результативными действиями не отметились.

Ранее в этом сезоне «Колорадо» победил «Нэшвилл» на своём льду со счётом 6:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Форсберг (Каррье, Сиссонс) – 13:23' (5x5)   2:0 Жанно (Сиссонс, Форсберг) – 27:20' (5x4)   2:1 Рантанен (Кадри, Маккиннон) – 29:57' (5x4)   3:1 Форсберг – 36:48' (5x5)   3:2 Ничушкин (Рантанен, Жирар) – 49:12' (5x5)   4:2 Йози (Сиссонс, Жанно) – 52:19' (5x4)   5:2 Экхольм (Каррье) – 58:52' (en)
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