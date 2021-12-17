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Макдэвид вышел на 6-е место в истории НХЛ по голевым передачам за первые 7 лет карьеры

Макдэвид вышел на 6-е место в истории НХЛ по голевым передачам за первые 7 лет карьеры
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«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид стал автором двух голевых передач. Таким образом, он провёл 116 игру в за первые семь лет в карьере, в которой сумел сделать два и более результативных паса. По этому показателю он вышел на шестое место, сравнявшись с экс-защитником «Эдмонтона» Полом Коффи.

Первую строчку занимает Уэйн Гретцки (253 передачи за первые семь лет), второе место — у Марио Лемье (148), а замыкает в настоящий момент тройку лучших Петер Штястны (134).

В текущем сезоне Макдэвид провёл 28 матчей, в которых набрал 47 (16+31) баллов при общей полезности "+4".

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