Главный тренер «Миннесоты» раскритиковал игру команды во встрече с «Баффало»
Поделиться
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон остался недоволен действиями команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3, бул.).
«Мы, наверное, заслужили худший результат, не так ли? Мы не были хороши с самого начала матча. Мы не играли нормально в середине встречи. Мы не были хороши в концовке игры. Все мы. Мы были плохи.
Наш темп был просто ужасным. Ужасным. У «Сэйбрз» был темп. Они играли здорово. Это их заслуга. Но сегодня у нас ничего не вышло», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.
«Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 29 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече «Уайлд» сыграют дома с «Флоридой Пантерз» (18 декабря).
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:39
-
08:25
-
08:17
-
07:57
-
07:46
-
07:42
-
07:09
-
06:56
-
06:46
-
06:40
-
06:25
-
06:14
-
05:51
-
05:40
-
04:45
-
03:34
-
01:31
-
01:23
-
00:00
- 16 декабря 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:25
Партнерский контент