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Главный тренер «Миннесоты» раскритиковал игру команды во встрече с «Баффало»

Главный тренер «Миннесоты» раскритиковал игру команды во встрече с «Баффало»
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон остался недоволен действиями команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:3, бул.).

«Мы, наверное, заслужили худший результат, не так ли? Мы не были хороши с самого начала матча. Мы не играли нормально в середине встречи. Мы не были хороши в концовке игры. Все мы. Мы были плохи.

Наш темп был просто ужасным. Ужасным. У «Сэйбрз» был темп. Они играли здорово. Это их заслуга. Но сегодня у нас ничего не вышло», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 29 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече «Уайлд» сыграют дома с «Флоридой Пантерз» (18 декабря).

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