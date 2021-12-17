Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 17 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз», Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы.

«Каролина Харрикейнз» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз» (5:3). Дубль в составе «ураганов» на счету Нино Нидеррайтера.

«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов сломил сопротивление «Филадельфии Флайерз» (3:2, бул.). Александр Романов стал автором голевого паса в составе «Хабс».

«Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Евгений Дадонов не набрал результативных очков.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (2:1) и вышла на первое место в общей таблице НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома переиграл «Бостон Брюинз» (3:1). Семён Варламов одержал первую победу в сезоне.

«Миннесота Уайлд» не смогла справиться с «Баффало Сэйбрз» (2:3, бул.) в домашней встрече, уступив в серии буллитов. Кирилл Капризов отметился голом, а Дмитрий Куликов — результативным пасом.

«Нэшвилл Предаторз» одержал шестую победу подряд, на этот раз уверенно обыграв «Колорадо Эвеланш» (5:2).

«Эдмонтон Ойлерз» в домашней игре обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Три очка набрал финский форвард Ессе Пульюярви.

«Ванкувер Кэнакс» одержал шестую подряд победу под руководством Брюса Будро, в гостях оказавшись сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Тампа», набравшая 42 очка после 29 матчей. Следом идёт «Торонто Мэйпл Лифс», сыгравшее на один матч больше при равном количестве баллов. Замыкает тройку «Каролина», в активе которой 41 балл после 28 встреч.



На Западе первое место занимает «Миннесота», набравшая 40 баллов после 29 игр. Вторая строчка — за «Анахайм Дакс», у которых после 31 встречи в активе 39 очков. На третьем месте расположился «Нэшвилл», набравший 37 баллов после 29 матчей.