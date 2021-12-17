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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 17 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл в гостях «Флориду Пантерз», Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кирстед (Юбердо, Райнхарт) – 14:56' (5x5)   1:1 Мяяття (Грундстрём, Мур) – 17:05' (5x5)   1:2 Копитар (Дарзи, Иафалло) – 23:27' (5x5)   1:3 Браун (Рой) – 32:58' (5x5)   1:4 Калиев (Лизотт) – 47:02' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз» (5:3). Дубль в составе «ураганов» на счету Нино Нидеррайтера.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нидеррайтер (Фаст, Потуральски) – 02:05' (5x4)   1:1 Ганье – 05:32' (5x5)   2:1 Деанджело (Фаст, Котканиеми) – 07:36' (5x5)   2:2 Ларкин (Рэймонд) – 13:54' (5x5)   3:2 Друри (Котканиеми, Терявяйнен) – 18:40' (5x5)   3:3 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 31:12' (5x5)   4:3 Нидеррайтер (Нечас, Песке) – 40:18' (5x5)   5:3 Трочек (Терявяйнен, Нечас) – 59:55' (en)

«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов сломил сопротивление «Филадельфии Флайерз» (3:2, бул.). Александр Романов стал автором голевого паса в составе «Хабс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лехконен (Кулак, Романов) – 05:20' (5x5)   1:1 Уиллман (ван Римсдайк, Хейз) – 22:20' (5x5)   1:2 Кейтс (Браун, Санхайм) – 39:00' (5x5)   2:2 Дофен (Шьяро, Савар) – 54:21' (5x5)   3:2 Друен – 65:00' (ПБ)

«Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Евгений Дадонов не набрал результативных очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хьюз (Хэмилтон, Татар) – 01:41' (5x5)   1:1 Коглан (Смит, Маршессо) – 10:27' (5x4)   1:2 Каррье (Колесар, Хауден) – 23:47' (5x5)   1:3 Карлссон (Смит, Коглан) – 47:37' (5x5)   1:4 Руа (Янмарк, Пьетранджело) – 48:10' (5x5)   2:4 Татар (Сиверсон, Смит) – 50:03' (5x4)   3:4 Веси (Зигенталер, Маклауд) – 52:29' (4x5)   3:5 Маршессо (Карлссон, Макнэбб) – 58:53' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» (2:1) и вышла на первое место в общей таблице НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо – 15:43' (5x5)   1:1 Киллорн (Колтон, Хедман) – 23:47' (5x5)   2:1 Хедман (Рэддиш, Стэмкос) – 35:05' (5x4)

«Нью-Йорк Айлендерс» дома переиграл «Бостон Брюинз» (3:1). Семён Варламов одержал первую победу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Клаттербак – 11:47' (5x5)   2:0 Бовиллье (Сало, Бейли) – 21:44' (5x4)   3:0 Клаттербак (Ли) – 57:43' (en)   3:1 Райлли (Карло, Улльмарк) – 59:06' (5x5)

«Миннесота Уайлд» не смогла справиться с «Баффало Сэйбрз» (2:3, бул.) в домашней встрече, уступив в серии буллитов. Кирилл Капризов отметился голом, а Дмитрий Куликов — результативным пасом.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Меррилл (Куликов, Хартман) – 10:11' (5x5)   1:1 Козенс (Йокихарью) – 28:05' (5x5)   2:1 Капризов (Голигоски, Сперджен) – 39:04' (5x5)   2:2 Писик (Хиностроза, Янковски) – 52:03' (5x5)   2:3 Томпсон – 65:00' (ПБ)

«Нэшвилл Предаторз» одержал шестую победу подряд, на этот раз уверенно обыграв «Колорадо Эвеланш» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Форсберг (Каррье, Сиссонс) – 13:23' (5x5)   2:0 Жанно (Сиссонс, Форсберг) – 27:20' (5x4)   2:1 Рантанен (Кадри, Маккиннон) – 29:57' (5x4)   3:1 Форсберг – 36:48' (5x5)   3:2 Ничушкин (Рантанен, Жирар) – 49:12' (5x5)   4:2 Йози (Сиссонс, Жанно) – 52:19' (5x4)   5:2 Экхольм (Каррье) – 58:52' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» в домашней игре обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Три очка набрал финский форвард Ессе Пульюярви.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пульюярви (Бэрри, Драйзайтль) – 07:24' (5x3)   2:0 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 08:10' (5x4)   3:0 Райан (Перлини) – 11:07' (5x5)   4:0 Перлини (Кассиан, Бушар) – 36:41' (5x5)   4:1 Нюквист (Силлинджер, Бин) – 46:28' (5x5)   4:2 Дэнфорт (Веренски, Курали) – 56:36' (5x5)   5:2 Фёгеле (Пульюярви, Макдэвид) – 57:06' (en)

«Ванкувер Кэнакс» одержал шестую подряд победу под руководством Брюса Будро, в гостях оказавшись сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Пирсон) – 12:41' (5x5)   0:2 Хорват (Миллер, Хьюз) – 16:23' (5x4)   1:2 Майер (Карлссон, Гертл) – 17:22' (5x5)   1:3 Бёзер (Миллер, Пирсон) – 37:17' (5x5)   2:3 Кольяно (Педерсон, Бёрнс) – 48:29' (5x5)   2:4 Миллер – 57:32' (5x5)   2:5 Дикинсон (Петтерссон, Берроуз) – 58:57' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Тампа», набравшая 42 очка после 29 матчей. Следом идёт «Торонто Мэйпл Лифс», сыгравшее на один матч больше при равном количестве баллов. Замыкает тройку «Каролина», в активе которой 41 балл после 28 встреч.

На Западе первое место занимает «Миннесота», набравшая 40 баллов после 29 игр. Вторая строчка — за «Анахайм Дакс», у которых после 31 встречи в активе 39 очков. На третьем месте расположился «Нэшвилл», набравший 37 баллов после 29 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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