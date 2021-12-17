«Металлург» расторг контракт с защитником Сёминым. Он провёл на льду 3 минуты за сезон

Магнитогорский «Металлург» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с защитником Владиславом Сёминым, сообщается в официальном твиттер-аккаунте уральского клуба.



«Мы благодарим Владислава за работу в «Металлурге» и желаем ему удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении «Магнитки».



В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие всего в одном матче, проведя на льду 3 минуты и 3 секунды в матче с «Трактором» (15 ноября, 2:3, ОТ). Всего на его счету 16 матчей за «Магнитку», в которых он не набрал результативных баллов при показателе полезности "-3".



Ранее Сёмин выступал за санкт-петербургский СКА (2017-2019). В общем он провёл в КХЛ 53 матча, не набрав очков при полезности "+6".