Сборная России упустила шанс выиграть Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Сегодня, 17 декабря, в городе Каяани (Финляндия) юниорская сборная России встречалась со сверстниками из Финляндии в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля — 2022. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).
В составе россиян отличились Александр Рыков, Илья Поляков и Иван Демидов, за финнов забросили Каспер Лунделл, Отто Хокканен, Арон Хакала и Йере Лассила.
Помимо сборной России, в турнире, который проходил по круговой системе, также принимали участие сборные Финляндии, Латвии, Беларуси и Чехии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введённых швейцарским правительством.
Ранее россияне обыграли команды Чехии (4:2) и Латвии (3:0), но уступили Беларуси (1:2). Финны же обыграли Латвию (5:1), Беларусь (5:1) и Чехию (4:3). Таким образом первое место на турнире заняла сборная Финляндии.
- 17 декабря 2021
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