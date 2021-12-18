Сборная Канады потерпела второе поражение на Кубке Первого канала, уступив Финляндии

Сегодня, 18 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Канада потерпела второе поражение.
На первой минуте встречи Ере Карьялайнен вывел финскую сборную вперёд. Через четыре минуты Карьялайнен оформил дубль. В середине второго периода Лэндон Ферраро с передачи Чарльза Дженовея отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Маркус Гранлунд вновь восстановил преимущество своей сборной в две шайбы. На 58-й минуте Маркус Ненонен поставил точку в матче, забив в пустые ворота.
Сборная Канады на этом завершила своё выступление на Кубке Первого канала. Сборная Финляндии проведёт следующий матч 19 декабря. Финны сыграют с командой России. Старт встречи — в 15:30 мск.
- 18 декабря 2021
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