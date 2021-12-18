Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады потерпела второе поражение на Кубке Первого канала, уступив Финляндии

Сборная Канады потерпела второе поражение на Кубке Первого канала, уступив Финляндии
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Канада потерпела второе поражение.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
18 декабря 2021, суббота. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Канада
1:0 Карьялайнен (Кемиляйнен, Левтчи) – 00:32' (5x5)   2:0 Карьялайнен (Кемиляйнен, Оямяки) – 04:35' (5x5)   2:1 Ферраро (Дженовей) – 29:18' (5x5)   3:1 Гранлунд – 48:19' (5x5)   4:1 Ненонен – 57:40' (en)

На первой минуте встречи Ере Карьялайнен вывел финскую сборную вперёд. Через четыре минуты Карьялайнен оформил дубль. В середине второго периода Лэндон Ферраро с передачи Чарльза Дженовея отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Маркус Гранлунд вновь восстановил преимущество своей сборной в две шайбы. На 58-й минуте Маркус Ненонен поставил точку в матче, забив в пустые ворота.

Сборная Канады на этом завершила своё выступление на Кубке Первого канала. Сборная Финляндии проведёт следующий матч 19 декабря. Финны сыграют с командой России. Старт встречи — в 15:30 мск.

Турнирная таблица Евротура
Новость по теме
Р. Ротенберг — о Евротуре: после ЧМ обещали победить Канаду. Победили! За слова отвечаем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021