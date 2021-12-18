Ялонен: у штаба сборной России мало тренерского опыта. Только время покажет, хороши ли они

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен подвёл итоги встречи со сборной Канады (4:1).

«В первом периоде начали неплохо, забили два быстрых гола. Во втором периоде много играли без шайбы, проигрывали вбрасывания, поэтому нам было достаточно тяжело. Но в третьем периоде смогли вернуть ту игру, которая приносила нам успех в начале матча. И я считаю, что в целом заслуженно одержали эту победу.

Впечатляет ли по именам тренерский штаб сборной России? По именам — и Жамнов, и Фёдоров, и Гончар были прекрасными игроками, высочайшего, мирового уровня. Но у них ещё немного тренерского опыта, и только время сможет показать, насколько они хорошие тренеры.

В каком состоянии Лео Комаров? Я думаю, что он провёл сегодня хорошую игру. У него это была первая встреча за нашу сборную в этом сезоне. Понятно, что он не так много играл в этом сезоне. И в клубе у него роль немного другая. В клубе он играет центра, у нас — крайнего нападающего. Тем не менее он очень хорошо проявил себя, показал хорошую энергию и очень здорово действовал в обороне

В матче с Россией в воротах будет Сятери? Это мы скажем завтра», — передает слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич