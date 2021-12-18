Наставник сборной Канады поделился деталями разговора с игроками европейских чемпионатов

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен рассказал о возможной поездке игроков из Европы на Олимпиаду.
«Прежде всего я поблагодарил игроков. Для многих из них эта неделя должна была стать передышкой в том же чемпионате КХЛ, в европейских чемпионатах. Но они согласились приехать и сыграть за нас эти три встречи. Так что первые слова, которые я им сказал, были словами благодарности. В целом же по этой ситуации: конечно, есть неопределённость ещё с тем, поедут ли игроки или не поедут, поэтому нужно держать в уме, что придётся везти состав, собранный из европейских чемпионатов. И поэтому всем ребятам сказали быть готовыми, что, если случится такая ситуация, все они смогли приехать в оптимальной форме в сборную», — передает слова Жюльена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 18 декабря 2021
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