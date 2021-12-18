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Общий зачёт Евротура: Россия вышла на первое место, опередив Швецию

Общий зачёт Евротура: Россия вышла на первое место, опередив Швецию
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Сегодня, 18 декабря, состоялись два мачта Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Чехии и Финляндия – со сборной Канады.

Финны победили канадцев со счётом 4:1, россияне выиграли у чехов – 5:2.

Таким образом, сборная России возглавила таблицу, набрав семь очков после пяти игр, сборная Швеции, которая до сегодняшнего дня возглавляла общую таблицу Евротура, опустилась на вторую строчку с шестью баллами после четырёх игр. Столько же очков и у Финляндии, идущей на третьей строчке. Замыкает таблицу команда Чехии, набравшая всего один балл в пяти матчах.

19 декабря состоятся ещё два матча Евротура. Чехия сыграет со Швецией в 11:00 мск, а Россия встретится с Финляндией в 15:30 мск.

Турнирная таблица Евротура
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