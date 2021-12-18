Жамнов: на установке сказали, что в Пекине можем сыграть с таким составом Чехии

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу над сборной Чехии на Кубке Первого канала (5:2).



«Мы сказали на установке, что с чехами нам играть в Пекине и эта сборная может играть там в таком составе. Вы знаете, что наше противостояние историческое. Для нас матч был важен. Но даже не в этом плане, а в том, чтобы ребята выполняли игровое задание все 60 минут. Есть нюансы, которые хотим исключить: вальяжность, невыполнение игровой дисциплины.



У нас было видео их матча с финнами, мы его посмотрели и изучили. Всё, что мы видели и сделали, это сработало. Я бы не сказал, что у чехов очень возрастная команда. У них очень хорошие мастера, сильный короткий пас, мы старались их растянуть и сделать давление в их зоне.



Те центральные, которые у нас были заявлены, они все быстрые. Если кто-то выбыл, всегда можно заменить другим игроком. Если выпадает крайний, то центрального можно поставить на эту позицию. Иметь лишних двух центральных в ростере – мечта любого тренера», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала — 2021