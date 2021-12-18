Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала — 2021

Сегодня, 18 декабря, состоялись два мачта Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Чехии и Финляндия – со сборной Канады.
В стартовом матче дня сборная Финляндии обыграла Канаду со счётом 4:1. В составе финнов дубль оформил Ере Карьядайнен, по голу забили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. За Канаду голом отметился Лэндон Ферраро.
Во втором матче сборная России обыграла Чехию со счётом 5:2. У россиян дубль оформли Михаил Григоренко, также отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов. У чехов забили Ян Коварж и Милан Гулаш.
Таким образом, сборная России продолжает лидировать в таблице Кубка Первого канала, набрав девять очков в трёх играх. Второе место у команды Финляндии – пять очков после двух матчей, тройку замыкают канадцы с тремя баллами после трёх встреч. На четвёртой строчке располагается команда Чехии – один балл после двух игр, на пятом месте Швеция, у которой ноль очков после двух матчей.
- 18 декабря 2021
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