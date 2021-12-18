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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала — 2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала — 2021
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Сегодня, 18 декабря, состоялись два мачта Кубка Первого канала, в которых встречались сборная России с командой Чехии и Финляндия – со сборной Канады.

В стартовом матче дня сборная Финляндии обыграла Канаду со счётом 4:1. В составе финнов дубль оформил Ере Карьядайнен, по голу забили Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. За Канаду голом отметился Лэндон Ферраро.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
18 декабря 2021, суббота. 11:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Канада
1:0 Карьялайнен (Кемиляйнен, Левтчи) – 00:32' (5x5)   2:0 Карьялайнен (Кемиляйнен, Оямяки) – 04:35' (5x5)   2:1 Ферраро (Дженовей) – 29:18' (5x5)   3:1 Гранлунд – 48:19' (5x5)   4:1 Ненонен – 57:40' (en)

Во втором матче сборная России обыграла Чехию со счётом 5:2. У россиян дубль оформли Михаил Григоренко, также отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов. У чехов забили Ян Коварж и Милан Гулаш.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
18 декабря 2021, суббота. 15:30 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Чехия
1:0 Грицюк – 00:14' (5x5)   2:0 Вовченко (Коршков, Анисимов) – 07:31' (5x5)   3:0 Григоренко (Гусев, Шипачёв) – 14:08' (5x5)   3:1 Коварж (Фролик, Клок) – 18:18' (5x5)   4:1 Григоренко (Гусев, Шипачёв) – 37:27' (5x5)   5:1 Анисимов (Елесин, Марченко) – 39:12' (5x4)   5:2 Гулаш (Шпачек, Ержабек) – 47:36' (5x4)

Таким образом, сборная России продолжает лидировать в таблице Кубка Первого канала, набрав девять очков в трёх играх. Второе место у команды Финляндии – пять очков после двух матчей, тройку замыкают канадцы с тремя баллами после трёх встреч. На четвёртой строчке располагается команда Чехии – один балл после двух игр, на пятом месте Швеция, у которой ноль очков после двух матчей.

Турнирная таблица Кубка Первого канала
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