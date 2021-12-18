NBC — о России на ОИ-2022: трёхглавый монстр в лице Овечкина, Кучерова и Василевского

Американское издание NBC поделилось мнением о возможном составе сборной России по хоккею на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Только одного трёхглавого монстра в лице Овечкина, Кучерова и Василевского достаточно, чтобы считать сборную ОКР одной из самых опасных команд на Олимпиаде в феврале, но это только верхушка айсберга», – цитирует сайт NBC Inoprosport.ru.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.