Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айзерман: зачем игроки сдают тесты на ковид, если у них нет никаких симптомов?

Айзерман: зачем игроки сдают тесты на ковид, если у них нет никаких симптомов?
Комментарии

56-летний канадец Стив Айзерман, занимающий пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингзз», выразил мнение о ситуации с коронавирусными правилами в НХЛ.

«Не знаю, что в этой ситуации правильно. Я лезу в политику, но в последние дни наши игроки сдают положительные тесты на ковид, при этом имея малозначительные симптомы или же вообще не имея никаких симптомов. Не думаю, что это несёт хоть какую-то угрозу их здоровью. Поэтому нам нужно задаться вопросом – зачем мы вообще сдаём тесты, если у ребят нет никаких симптомов? Уверен, парни хотят играть. Никто не приходит ко мне и не говорит: «Мы должны прекратить играть». Они принимают протоколы, независимо от того, нравятся они им или нет. Но я думаю, что они просто хотят играть», — заявил Айзерман на пресс-конференции.

Новость по теме
Айзерман: я за участие НХЛ в ОИ, но сейчас понимаю опасения лиги и игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021