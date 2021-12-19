Айзерман: зачем игроки сдают тесты на ковид, если у них нет никаких симптомов?

56-летний канадец Стив Айзерман, занимающий пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингзз», выразил мнение о ситуации с коронавирусными правилами в НХЛ.
«Не знаю, что в этой ситуации правильно. Я лезу в политику, но в последние дни наши игроки сдают положительные тесты на ковид, при этом имея малозначительные симптомы или же вообще не имея никаких симптомов. Не думаю, что это несёт хоть какую-то угрозу их здоровью. Поэтому нам нужно задаться вопросом – зачем мы вообще сдаём тесты, если у ребят нет никаких симптомов? Уверен, парни хотят играть. Никто не приходит ко мне и не говорит: «Мы должны прекратить играть». Они принимают протоколы, независимо от того, нравятся они им или нет. Но я думаю, что они просто хотят играть», — заявил Айзерман на пресс-конференции.
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