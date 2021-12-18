Айзерман: я за участие НХЛ в ОИ, но сейчас понимаю опасения лиги и игроков

Бывший канадский хоккеист Стив Айзерман поделился мнением о возможном участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в 2022 году.

Журналист Макс Бультман в «Твиттере» сообщает, что Айзерман говорит, что он большой болельщик НХЛ на Олимпийских играх, считает, что это здорово для игры и лиги. Но при обстоятельствах говорит, что понимает опасения лиги и обеспокоенность игроков по поводу карантина.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.