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«Детройт» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача

«Детройт» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача
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В Детройте (США) на стадионе « Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

У победителей трижды отличился Дилан Ларкин, а Тайлер Бертуцци стал автором двух заброшенных шайб. В составе гостей голы забили Майкл Маклауд и Доусон Мерсер.

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провел на льду чуть больше 13 минут, поучаствовав в одной из голевых атак своей команды. При этом, коэффициент его полезности составил «-1». В текущем сезоне на его счету 16 (9+7) очков в 31 матче.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Ларкин (Гронек) – 15:39' (5x5)   1:1 Маклауд (Веси, Зигенталер) – 19:11' (5x5)   2:1 Ларкин (Наместников, Зутер) – 31:48' (5x5)   3:1 Бертуцци (Зайдер) – 32:27' (5x5)   4:1 Ларкин (Крискуоло) – 35:47' (5x5)   4:2 Мерсер (Сиверсон) – 37:25' (4x5)   5:2 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 54:07' (5x5)
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