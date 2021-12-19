«Детройт» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача

В Детройте (США) на стадионе « Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
У победителей трижды отличился Дилан Ларкин, а Тайлер Бертуцци стал автором двух заброшенных шайб. В составе гостей голы забили Майкл Маклауд и Доусон Мерсер.
Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провел на льду чуть больше 13 минут, поучаствовав в одной из голевых атак своей команды. При этом, коэффициент его полезности составил «-1». В текущем сезоне на его счету 16 (9+7) очков в 31 матче.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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