«Детройт» обыграл «Нью-Джерси», у Наместникова голевая передача



В Детройте (США) на стадионе « Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



У победителей трижды отличился Дилан Ларкин, а Тайлер Бертуцци стал автором двух заброшенных шайб. В составе гостей голы забили Майкл Маклауд и Доусон Мерсер.



Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провел на льду чуть больше 13 минут, поучаствовав в одной из голевых атак своей команды. При этом, коэффициент его полезности составил «-1». В текущем сезоне на его счету 16 (9+7) очков в 31 матче.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.