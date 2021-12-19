«Даллас» прервал 5-матчевую серию из поражений, победив «Чикаго». У Радулова – голевая

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

В основное время за «Даллас» дублем отметился Джо Павелски, ещё одна шайба на счету Джейсона Робертсона. За «Чикаго забрасывали Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Доминик Кубалик. Победу «Старз» в этой игре принёс точный бросок Йона Клингберга в овертайме.

35-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов прервал 4-матчевую безрезультативную серию, отметившись голевой передачей. Он провёл на льду 16 минут 3 секунды и продемонстрировал показатель полезности «-1». Уже 5 матчей кряду он завершает с отрицательным коэффициентом полезности – у него уже «-14» в 27 матчах сезона.