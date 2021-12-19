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«Даллас» прервал 5-матчевую серию из поражений, победив «Чикаго». У Радулова – голевая

«Даллас» прервал 5-матчевую серию из поражений, победив «Чикаго». У Радулова – голевая
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

В основное время за «Даллас» дублем отметился Джо Павелски, ещё одна шайба на счету Джейсона Робертсона. За «Чикаго забрасывали Алекс Дебринкэт, Дилан Строум и Доминик Кубалик. Победу «Старз» в этой игре принёс точный бросок Йона Клингберга в овертайме.

35-летний российский форвард «Далласа» Александр Радулов прервал 4-матчевую безрезультативную серию, отметившись голевой передачей. Он провёл на льду 16 минут 3 секунды и продемонстрировал показатель полезности «-1». Уже 5 матчей кряду он завершает с отрицательным коэффициентом полезности – у него уже «-14» в 27 матчах сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Павелски (Клингберг) – 05:16' (5x4)   2:0 Павелски (Хинц, А. Радулов) – 07:24' (5x4)   2:1 Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 25:04' (5x4)   3:1 Робертсон (Хинц) – 25:18' (5x5)   3:2 Строум (Хагель) – 26:47' (5x5)   3:3 Кубалик (Хагель) – 51:55' (5x5)   4:3 Клингберг (Павелски, Хинц) – 62:13' (4x3)
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