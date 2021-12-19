Почти 36 минут сыграл Шабо в матче с «Филадельфией». Это наибольший показатель в сезоне

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 4:3.



Защитник «Оттавы» Тома Шабо провёл на льду 35 минут и 39 секунд – это лучший наибольший показатель времени, проведённого полевым игроком на льду в текущем сезоне, сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

В текущем сезоне Шабо провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 17 очков: забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач.

На данный момент «Оттава» набрала 20 очков после 28 матчей и сейчас занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.