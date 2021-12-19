ESPN представил состав сборной Канады на Олимпиаду-2022

Издание ESPN представило свой состав сборной Канады на олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.



F1: Джонатан Хубердо – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон;

F2: Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон;

F3: Стивен Стэмкос – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер;

F4: Джон Таварес, – Шон Кутюрье – Марк Стоун.



D1: Ши Теодор – Алекс Пьетранджело;

D2: Адам Пелех – Кайл Макар;

D3: Морган Рилли – Джош Моррисси.



Вратари: Марк-Андре Флёри, Джордан Биннингтон, Картер Харт.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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