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ESPN представил состав сборной Канады на Олимпиаду-2022

ESPN представил состав сборной Канады на Олимпиаду-2022
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Издание ESPN представило свой состав сборной Канады на олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

F1: Джонатан Хубердо – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон;
F2: Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон;
F3: Стивен Стэмкос – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер;
F4: Джон Таварес, – Шон Кутюрье – Марк Стоун.

D1: Ши Теодор – Алекс Пьетранджело;
D2: Адам Пелех – Кайл Макар;
D3: Морган Рилли – Джош Моррисси.

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джордан Биннингтон, Картер Харт.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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