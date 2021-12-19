Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Издание ESPN представило свой состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.



F1: Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

F2: Артемий Панарин – Вадим Шипачёв – Владимир Тарасенко;

F3: Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников;

F4: Павел Бучневич – Михаил Григоренко – Валерий Ничушкин.



D1: Иван Проворов – Никита Зайцев;

D2: Михаил Сергачёв – Артём Зуб;

D3: Дмитрий Орлов – Владислав Гавриков.



Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

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