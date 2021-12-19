Фридман: все хотят прояснить вопрос с ОИ, прежде чем приостанавливать сезон НХЛ

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что пока лига и команды не могут прийти к единому мнению, и остановка сезона назревает, но не гарантирована.



«К субботе три команды закрыли до Рождества – «Калгари», «Колорадо» и «Флориду», теперь к ним добавились ещё две – «Нэшвилл» и «Бостон». Также отменили матчи «Торонто» и «Ванкувера» на этих выходных, но у них ещё есть матчи до Рождества, которые пока не перенесли. Посмотрим, что будет дальше, но пока всё выглядит плохо.



Полная приостановка лиги обсуждается. Но то, что я говорю сейчас, может оказаться неверным уже через 15 минут, так быстро меняется ситуация. Пока что полная обстановка обсуждается, но она не гарантирована.



Слышал, что могут остановить сезон до 1 января и возобновят его с «Зимней классики». Некоторые игроки, например, Ник Козенс и Джонатан Друен, поддержали эту идею. Но многие игроки и команды не согласны с этим. Некоторые врачи говорят, что нет никаких гарантий, что 1 января ситуация станет лучше. В лиге хотят посмотреть, как скажутся на ситуации усиленные меры против ковида, прежде чем решаться на такой шаг.



Другой вопрос – если приостановка будет, согласятся ли игроки не ехать на Олимпиаду? Скажет ли тогда лига, что не сможет поехать на Олимпиаду? Все хотят прояснить этот вопрос, прежде чем приостанавливать сезон. Плюс, если пауза будет, разрешат ли игрокам куда-то отправиться на рождественские праздники? Лига может этого не хотеть. Все эти вопросы надо решить. Но лига просит игроков сделать повторную прививку. В «Тампе» и её фарм-клубе многие уже повторно привились, в лиге надеются, что остальные посмотрят на «Лайтнинг» и последуют их примеру», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.