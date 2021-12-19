«Пока всё выглядит плохо». Что пишут в Америке о возможной остановке сезона НХЛ

С каждым днём сообщения из-за океана приобретают всё более мрачный оттенок. Игроки попадают в ковид-протоколы пачками, матчи отменяются один за другим, часть команд закрыли до рождественских праздников. Кажется, критическая масса уже достигнута и приостановка сезона по всей лиге неизбежна, а надежды на Олимпиаду с лучшими против лучших тают с каждым часом.

Копится недовольство и среди игроков. В то время как в НФЛ ввели новые правила и вакцинированных игроков проверяют на коронавирус, только если у них появляются симптомы, НХЛ закручивает гайки. Накануне вступили в силу новые усиленные меры борьбы с ковидом, аналогичные прошлому сезону. А это значит — ежедневные тестирования, обязательные маски везде, командные собрания по зуму, запрет на поход в рестораны и другие общественные места на выезде и так далее.

«Многие, с кем я говорил в НХЛ, — игроки, руководители и так далее – устали от ковид-протокола. Один из них назвал это фарсом. Всеобщее чувство разочарования можно описать так: «Здесь одни из самых здоровых людей на планете, они привиты, никто не заболевает тяжело. Хватит уже», — пишет обозреватель из Колорадо Эдриан Дэйтер.

К утру воскресенья общее количество игроков в ковид-протоколах перевалило за 100 человек – 66 из них добавились за последние трое суток, плюс с десяток судей, и уже перенесено 19 матчей. Лишь у 12 команд списки карантина пусты – это «Тампа», «Питтсбург», «Коламбус», «Оттава», «Миннесота», «Анахайм», «Вегас», «Виннипег», «Сан-Хосе», «Даллас», «Чикаго» и «Баффало». Так остановит ли НХЛ сезон и что будет с Олимпиадой?

«Пока всё выглядит плохо, но остановка сезона не гарантирована»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что пока лига и команды не могут прийти к единому мнению, и остановка сезона назревает, но не гарантирована.

«К субботе три команды закрыли до Рождества – «Калгари», «Колорадо» и «Флориду», теперь к ним добавились ещё две – «Нэшвилл» и «Бостон». Также отменили матчи «Торонто» и «Ванкувера» на этих выходных, но у них ещё есть матчи до Рождества, которые пока не перенесли. Посмотрим, что будет дальше, но пока всё выглядит плохо.

Полная приостановка лиги обсуждается. Но то, что я говорю сейчас, может оказаться неверным уже через 15 минут, так быстро меняется ситуация. Пока что полная обстановка обсуждается, но она не гарантирована.

Слышал, что могут остановить сезон до 1 января и возобновят его с «Зимней классики». Некоторые игроки, например, Ник Козенс и Джонатан Друен, поддержали эту идею. Но многие игроки и команды не согласны с этим. Некоторые врачи говорят, что нет никаких гарантий, что 1 января ситуация станет лучше. В лиге хотят посмотреть, как скажутся на ситуации усиленные меры против ковида, прежде чем решаться на такой шаг.

Другой вопрос – если приостановка будет, согласятся ли игроки не ехать на Олимпиаду? Скажет ли тогда лига, что не сможет поехать на Олимпиаду? Все хотят прояснить этот вопрос, прежде чем приостанавливать сезон. Плюс, если пауза будет, разрешат ли игрокам куда-то отправиться на рождественские праздники? Лига может этого не хотеть. Все эти вопросы надо решить. Но лига просит игроков сделать повторную прививку. В «Тампе» и её фарм-клубе многие уже повторно привились, в лиге надеются, что остальные посмотрят на «Лайтнинг» и последуют их примеру», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

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«Станет ли полная приостановка сезона лишь отсрочкой неизбежного?»

«Смогут ли усиленные меры предотвратить приостановку всей лиги? Это выглядит безнадёжной попыткой. Ежедневное тестирование в перспективе поможет справиться с быстрым распространением вируса, но, если несколько команд одновременно закроют на 10 дней, не уверен, что лига сможет это осуществить. Также не думаю, что НХЛ хочет быть в первых рядах, вот если НБА и НФЛ примут меры по всей лиге, это избавит НХЛ от неприятностей. Увы.

Что бы ни случилось по всей лиге, надо ожидать новых приостановок в отдельных командах. Это неизбежно из-за природы варианта «омикрон», а также недостатка команд «такси» и возможности вызова игроков из фарм-клубов, которые не учитывались бы под потолком зарплат. Посмотрите на «Калгари» — три дня подряд игроки сдавали положительные тесты, и клуб не смог собрать даже полноценное звено, не говоря уже о составе на игру. Вопрос в том, станет ли полная приостановка сезона лишь отсрочкой неизбежного. Ведь 7 января «омикрон» не станет вдруг менее заразным», — пишет автор The Athletic Шон Джентилл.

«Наш клуб уже был в такой ситуации. Как только вирус начал распространяться по раздевалке, нужен целый месяц, чтобы всё пришло в норму», — приводит слова руководителя одного из клубов НХЛ журналист Кевин-Пол Дюпон.

«Игроки должны отказаться от Олимпиады. Поездка в Пекин выглядит неразумной»

Известный журналист Ларри Брукс призывает лигу разработать новые меры борьбы с коронавирусом и отказаться от поездки на Олимпиаду.

«НХЛ ввела усиленные ковид-протоколы, но проблема в том, что это по большей части прошлогодние протоколы, только более строгие. Лига должна разработать меры, отвечающие нынешним обстоятельствам, а не прошлогодним.

Игроки должны отказаться от Олимпиады. Поездка в Пекин выглядит неразумной. Игроки, сдавшие на Играх положительный тест, должны будут уйти на длительный карантин в Китае. И что, погоня за медалью этого стоит? А что, если в одной сборной окажутся сразу несколько заражённых? Всё, вон с турнира?

Во время карантина от трёх до пяти недель игрок не сможет кататься. И сколько он ещё пробудет вне состава после возвращения в Северную Америку? И снова, неужели это того стоит? В какой момент настойчивые требования отпустить игроков на Олимпиаду станут проявлением эгоизма?

Профсоюз игроков должен вежливо отказаться и сделать это сейчас, чтобы у лиги появились три недели, на которые можно будет попытаться запланировать перенесённые матчи. Ведь на многих аренах свободных дат осталось немного. Возможно даже, что некоторым командам придётся играть домашние матчи на выезде? Послушайте, самая сложная часть – это не продление паузы на несколько дней. Самое сложное – разработать такой план возобновления сезона, чтобы сохранить целостность на льду и защитить здоровье своих работников. И если для этого придётся начинать с самого начала, так тому и быть. Это тяжело, но НХЛ и профсоюз должны это сделать», — пишет Брукс в колонке в NY Post.

«Приостановка всей лиги выглядит неизбежной, но на данный момент кажется, что НХЛ и профсоюз пытаются пережить ближайшие дни, принимая решения по каждой команде индивидуально», — добавил инсайдер Пьер Лебрюн.