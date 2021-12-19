Гарпенлёв оценил шансы игроков НХЛ поехать на Олимпиаду-2022

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал победу над сборной Чехии (3:2) в матче Кубка Первого канала.



«Перед началом игры мы говорили в раздевалке о том, что поскольку чехи играли поздно, то у них, естественно, меньше сил. И нам надо начать хорошо, резво, надавить на соперника. В целом нам это удалось, повели в счёте. Но во втором периоде начали ошибаться. Поэтому в третьем главным было вернуться к нашему игровому плану, следовать ему чётко, и нам это удалось, мы забили два гола. В целом я считаю, что по итогам 60 минут игры мы были лучше в этом матче. Так что победа заслуженная, и, конечно, мы довольны тем, что нам удалось закончить турнир победой.



Изменились ли ожидания в плане приезда НХЛ? Мы с вами читаем одни и те же газеты и смотрим одни и те же выпуски новостей. Видим, естественно, что игры отменяются. Всё это не повышает шансы НХЛ на приезд. Но, с другой стороны, была поставлена дата изначально – 10 января. Поэтому делать какие-то выводы до этой даты я не буду. И сейчас оценю шансы как 50% на 50%.



Кем может усилиться сборная? Ну у нас сейчас есть конкуренция за места в составе. Мы на Кубке Карьяла играли одной командой, здесь – другой. И эти парни, естественно, конкурируют между собой. У нас есть несколько возрастных игроков, которых мы не привлекали сейчас, но которые вполне могут выступить на Олимпиаде. В общем, я могу сказать, что у нас, наверное, 35-40 кандидатов в сборную. И мы в состоянии собрать хорошую команду. Она, возможно, не будет лучшей, потому что Россия очень сильна, у неё очень много хороших игроков. Финны тоже. Но думаю, мы сможем бороться за олимпийские медали», – передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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