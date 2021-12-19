«Я рад, что теперь по эту сторону». Сведберг — о переходе в «Авангард»

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг поделился эмоциями от подписания контракта с омским клубом.
«Рад быть здесь, это отличный клуб, предвкушаю работу и матчи. Очень волнительно. Приехал вчера, познакомился с персоналом, осмотрелся и остался впечатлён — хорошая обстановка, все доброжелательны и дружелюбны — я очень рад.
Тренеры прививают немного другой стиль игры, другую систему. Мне нужно работать, смотреть видео, говорить с тренерами о моей игре. Рад приступить к делу, когда переходишь в новую команду. Многое нужно изучить и освоить. Буду стараться играть просто и правильно — так, как просят тренеры. Это хороший вызов, буду стараться показывать свою игру, не усложнять и стараться помочь команде побеждать.
Когда я выступал за «Барыс», мы уступили Омску в плей-офф. Все матчи с «Авангардом» были непростыми, но интересными. Я рад, что теперь по эту сторону.
Я уже взрослый игрок, надеюсь, что мой опыт поможет. Играю в обороне и также стремлюсь забивать. Надеюсь, получится приносить пользу и в атаке. Я играл с Шевченко, Поккой, Найтом, Готовцом в США. Немало тех, с кем доводилось играть вместе, против всех почти играл, так что в лицо знаю всех.
В прошлом году «Авангард» стал чемпионом. Главная цель — максимально далеко пройти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина», — цитирует Сведберга YouTube-канал «Авангарда».
- 19 декабря 2021
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:41
-
16:35
-
16:10
-
16:05
-
15:30
-
15:26
-
14:38
-
14:09
-
14:06
-
13:54
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
10:49
-
10:43
-
10:39
-
10:32
-
10:29
-
10:21
-
10:00