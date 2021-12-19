«Я рад, что теперь по эту сторону». Сведберг — о переходе в «Авангард»

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг поделился эмоциями от подписания контракта с омским клубом.



«Рад быть здесь, это отличный клуб, предвкушаю работу и матчи. Очень волнительно. Приехал вчера, познакомился с персоналом, осмотрелся и остался впечатлён — хорошая обстановка, все доброжелательны и дружелюбны — я очень рад.



Тренеры прививают немного другой стиль игры, другую систему. Мне нужно работать, смотреть видео, говорить с тренерами о моей игре. Рад приступить к делу, когда переходишь в новую команду. Многое нужно изучить и освоить. Буду стараться играть просто и правильно — так, как просят тренеры. Это хороший вызов, буду стараться показывать свою игру, не усложнять и стараться помочь команде побеждать.



Когда я выступал за «Барыс», мы уступили Омску в плей-офф. Все матчи с «Авангардом» были непростыми, но интересными. Я рад, что теперь по эту сторону.



Я уже взрослый игрок, надеюсь, что мой опыт поможет. Играю в обороне и также стремлюсь забивать. Надеюсь, получится приносить пользу и в атаке. Я играл с Шевченко, Поккой, Найтом, Готовцом в США. Немало тех, с кем доводилось играть вместе, против всех почти играл, так что в лицо знаю всех.



В прошлом году «Авангард» стал чемпионом. Главная цель — максимально далеко пройти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина», — цитирует Сведберга YouTube-канал «Авангарда».