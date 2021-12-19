Карнаухов и Маннинен признаны лучшими игроками матча Россия — Финляндия
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Сегодня, 19 декабря, состоялся заключительный матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Финляндией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Лучшим игроком в составе российской команды стал нападающий Павел Карнаухов. У сборной Финляндии лучшим хоккеистом признан форвард Сакари Маннинен.
Эта поражение стало для России первым на турнире. В стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда обыграла Канаду (4:3), а затем победила Швецию (1:0) и Чехию (5:2).
Сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала 2021 года, одержав победы над Чехией (3:2, бул.) и Канадой (4:1).
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