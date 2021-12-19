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Фетисов отреагировал на поражение сборной России на Кубке Первого канала

Фетисов отреагировал на поражение сборной России на Кубке Первого канала
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в матче Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ).

«Да, проиграли, но это не главное, что мы должны почерпнуть из прошедшего турнира. Главное, намеченная цель — подготовить второй вариант сборной к Олимпиаде — была выполнена. Попробовать многие варианты — на перспективу. Сборная солидно играла весь турнир, но что-то не получилось в последней игре. Ничего страшного.

Второй вариант обязательно надо было проработать, а тренерскому штабу нужно было вместе провести время. Это опыт. Да, не совсем тот, на который рассчитывали, но в любом случае это рабочие моменты из которых в итоге выходит победный результат. Не нужно паниковать, наоборот — надо проанализировать произошедшее. Олимпиада не за горами, осталось меньше двух месяцев. Тренерскому штабу надо спокойно работать, а ребятам понимать: если нхловцы не приезжают, то на них падает вся нагрузка. Страна будет ждать успеха. Главное, чтобы без травм.

При этом важна селекционная работа в это время. Да, до ОИ меньше месяца, но важно проследить за теми, кто будет в лучшей спортивной форме», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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