Главный тренер сборной России прокомментировал победный гол финнов в пустые ворота

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи с Финляндией (2:3, ОТ) в рамках Кубка Первого канала.
«Посыл был один – выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Фёдоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать. В этой ситуации сказалась концентрация. Четыре игры за пять дней, накладывается усталость. Мы старались держать темп, с этой командой очень тяжело играть. Финны играют в оборонительный хоккей и строят игру на контратаках. Мы хотели выиграть матч в овертайме, но сложилось так. У меня нет претензий к хоккеистам, ребята отдавались в каждом матче. Ребята старались всё выполнять, всё можно попробовать только в играх, мы всё пробовали.
Почему бы не попробовать снять вратаря? Был шанс, мы решили попробовать, рискнуть, не получилось. Мы смотрели всех кандидатов в разных ситуациях, это было изначально главным. Играть на Олимпиаде и сменить вратаря? Давайте доживём до этого времени и там будет видно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 19 декабря 2021
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