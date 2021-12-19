Главный тренер сборной России прокомментировал победный гол финнов в пустые ворота

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи с Финляндией (2:3, ОТ) в рамках Кубка Первого канала.



«Посыл был один – выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Фёдоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать. В этой ситуации сказалась концентрация. Четыре игры за пять дней, накладывается усталость. Мы старались держать темп, с этой командой очень тяжело играть. Финны играют в оборонительный хоккей и строят игру на контратаках. Мы хотели выиграть матч в овертайме, но сложилось так. У меня нет претензий к хоккеистам, ребята отдавались в каждом матче. Ребята старались всё выполнять, всё можно попробовать только в играх, мы всё пробовали.

Почему бы не попробовать снять вратаря? Был шанс, мы решили попробовать, рискнуть, не получилось. Мы смотрели всех кандидатов в разных ситуациях, это было изначально главным. Играть на Олимпиаде и сменить вратаря? Давайте доживём до этого времени и там будет видно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.