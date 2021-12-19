Финский журналист — о спорном голе Войнова: это скандал, но Россия привыкла жульничать

Финский журналист Пекка Ялонен прокомментировал забитую шайбу защитника сборной России Вячеслава Войнова в матче с командой Финляндии (2:3, ОТ) в рамках Кубка Первого канала 2021 года.
«Скандал в Москве из-за того, что России засчитали гол после того, как судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать», — написал Ялонен в «твиттере».
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала 2021 года, также одержав победы над командами Чехии (3:2, бул.) и Канады (4:1).
Следующим этапом Еврохоккейтура станут Хоккейные игры Beijer, которые должны пройти в первой половине 2022 года в Швеции.
- 19 декабря 2021
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