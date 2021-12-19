Жамнов: нам было важно пощупать игроков, пообщаться с ними. Мы задачу выполнили

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3, ОТ) прокомментировал выступление игроков, вызванных на турнир.
«Если бы мы были свежее, то нам было бы легче с ними играть. У финнов за последние несколько лет ничего не меняется. Оборонительный хоккей на контратаках. Мы старались сломать этот барьер, забор. Старались больше играть в атаке. Что-то получалось, что-то – нет. Мы прекрасно понимаем, как нам важно играть.
Никто ничего не нагнетает, была задача выиграть Кубок Первого канала. Нам было важно пощупать игроков, пообщаться с ними. Мы задачу выполнили, донесли до них, что будем требовать. Я очень доволен всеми кандидатами. Все бились, старались, отдавались игре. Что-то не получалось, будем работать в дальнейшем», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 19 декабря 2021
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