Ковальчук: тренеры сборной России — трудоголики и профессионалы. Я старался не мешать

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о работе тренерского штаба команды.



«Игроки часто говорили, что требования в сборной сильно отличаются от того, что у них в клубах? Я был в «Авангарде», там Боб Хартли, требования те же. Очень много мелочей, много видео, всё ясно, понятно и чётко, требуется выполнение игрового задания. В современном хоккее решают мелочи. Было полтора дня перед началом турнира, мы донесли до ребят очень большое количество информации. Заслуживает уважения то, как они с этим справились. Ошибки и удаления были от чрезмерных эмоций и желания сделать всё правильно. К ним никаких претензий быть не может. Надеюсь, ребята не забудут про знаменитые уже буклеты, которые мы им раздали. Пусть в поездках или на выходных посмотрят, подучат, чтобы на сборах нам уже не приходилось детально объяснять упражнения.



Насколько ожидания от работы тренерского штаба совпали с реальностью? Это трудоголики, профессионалы, мне было очень приятно видеть, как ребята делали свою работу. Я старался не мешать, но постоянно присутствовал, потому что для меня это тоже новый опыт. Думаю, хоккеисты тоже были приятно удивлены тем, как доносилось то, что мы хотим от них видеть, отношениями между тренерским штабом и игроками. Это дорогого стоит, на таких турнирах микроклимат в команде решает многое. Уверен, нам удалось создать хороший микроклимат», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.