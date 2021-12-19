Алексей Жамнов оценил игру вратарей сборной России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил игру голкиперов национальной команды на Кубке Первого канала.



«Вратарь Иван Федотов сыграл девять периодов. Мы хотели его попробовать, он сыграл достойно. В первой шайбе матча с финнами мы больше проиграли пятак. У нас есть тренер вратарей, он разберётся с ним в хорошем смысле слова.



Постараемся, чтобы у ребят была игровая практика. Тот же Самонов хотелось бы, чтобы играл. Парень перспективный. Мы его вызвали, чтобы поднять его дух, настроение. Те 20 минут, которые он сыграл, он выглядел достойно. Хотелось бы, чтобы у ребят была практика в преддверии Олимпийских игр», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.