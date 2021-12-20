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Пять очков Тарасенко, Бучневича и Барбашёва не помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»

Пять очков Тарасенко, Бучневича и Барбашёва не помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Марк Шайфли, Пол Штястны (дважды). За «Сент-Луис» забивали Нико Миккола и российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами. На счету Павла Бучневича также два голевых паса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд. В следующем матче «Виннипег» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Элерс (Шайфли, Штястны) – 24:40' (5x5)   1:1 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 33:47' (5x5)   2:1 Шайфли (Элерс) – 36:47' (5x5)   3:1 Штястны (Элерс, Диллон) – 44:40' (5x5)   3:2 Миккола (Бучневич, Барбашёв) – 54:28' (4x5)   4:2 Штястны (Элерс, Лаури) – 54:44' (5x4)
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