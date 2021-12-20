«Адмирал» расторг контракты с голкипером Иваном Налимовым и нападающим Евгением Артюхиным

Хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракты с 27-летним голкипером Иваном Налимовым и 38-летним нападающим Евгением Артюхиным, сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

«Желаем Ивану и Евгению удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Российский голкипер Налимов подписал контракт с «Адмиралом» в текущем сезоне. Вратарь принял участие в 10 встречах, ни в одной из которых не одержал победы. Он пропустил 28 шайб, его коэффициент надёжности составил 3.50. В среднем за матч он отражал 89,1% бросков.

Артюхин, также проводивший первый сезон за «Адмирал», принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-5».