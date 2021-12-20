Есмантович — о ранней паузе в КХЛ перед ОИ: сейчас диалог не ведём, но это возможно

Советник главного тренера сборной России и президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, будет ли ФХР обращаться в КХЛ с просьбой предоставить сборной больше времени для подготовки в случае отказа НХЛ от Олимпийских игр — 2022.

«На данном этапе мы не ведём работу совместно с ФХР по лимитированию игр перед Олимпиадой. В данной ситуации, повторюсь, мы об этом диалог не ведём, но в будущем это вполне возможно. Никогда не говори никогда. Работа генерального менеджера Ильи Ковальчука здесь будет на первом плане», — сказал Есмантович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.