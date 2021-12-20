Быков: поедет НХЛ или нет, у нас классные молодые тренеры, они готовы к любому варианту

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал вероятное отсутствие игроков из Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«У нас перспективный тренерский штаб, который имеет колоссальный опыт игры в хоккей. Вся их жизнь связана с хоккеем, это даёт нам право на надежду, что у нас появился классный молодой тренерский штаб.

Они прорабатывают два плана подготовки команды к Олимпийским играм, очень интеллигентно и умно подходят к этому. Можно даже не смотреть на то, поедет НХЛ или нет, наш тренерский штаб готов к любому развитию событий, и это здорово», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Напомним, окончательное решение по участию игроков из НХЛ в Олимпиаде будет принято до 10 января 2022 года.