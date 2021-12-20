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Сборная Канады снялась с участия в Кубке Шпенглера — 2021

Сборная Канады снялась с участия в Кубке Шпенглера — 2021
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Сборная Канады по хоккею и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта» отказались от участия в розыгрыше Кубка Шпенглера 2021 года, сообщает официальный сайт турнира.

Словацкий «Слован» станет одним из участников турнира, организаторы занимаются поиском замены для второй команды.

«После обмена мнениями со всеми участвующими командами мы понимаем, как трудно путешествовать в наши дни. Очень жаль, что сборной Канады с игроками из разных стран и континентов пришлось претерпеть ещё больше ограничений, что в конечном итоге сделало их участие невозможным», — сообщил президент Кубка Шпенглера Марк Джанола.

Предстоящий 94-й Кубок Шпенглера должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе на стадионе «Вайллант Арена». На предстоящий турнир на данный момент заявлено пять команд, в число которых входят: «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия), «Давос» (Швейцария) и «Слован» (Словакия).

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