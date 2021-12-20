Маннинен и Гранлунд не сыграют с «Куньлунем», Хартикайнен — во втором звене «Салавата»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
В составе гостей не сыграют финские нападающие Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Теэму Хартикайнен числится во втором звене.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Ларсен, Тихонов — Алалыкин — Хартикайнен;
Хафизуллин — Антипин, Башкиров — Амиров — Пименов;
Зубарев — Бирюков, Плэтт — Санников — Картаев.
Напомним, уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 39 встреч. «Куньлунь» — на 12-й строчке на Востоке, в его активе 23 очка после 39 матчей.
- 20 декабря 2021
-
19:10
-
18:58
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:31
-
15:25
-
14:41
-
14:37
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:17
-
13:01
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
11:58
-
11:30