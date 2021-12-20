Маннинен и Гранлунд не сыграют с «Куньлунем», Хартикайнен — во втором звене «Салавата»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.



В составе гостей не сыграют финские нападающие Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Теэму Хартикайнен числится во втором звене.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Ларсен, Тихонов — Алалыкин — Хартикайнен;

Хафизуллин — Антипин, Башкиров — Амиров — Пименов;

Зубарев — Бирюков, Плэтт — Санников — Картаев.



Напомним, уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 39 встреч. «Куньлунь» — на 12-й строчке на Востоке, в его активе 23 очка после 39 матчей.