Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маннинен и Гранлунд не сыграют с «Куньлунем», Хартикайнен — во втором звене «Салавата»

Маннинен и Гранлунд не сыграют с «Куньлунем», Хартикайнен — во втором звене «Салавата»
Комментарии

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

В составе гостей не сыграют финские нападающие Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Теэму Хартикайнен числится во втором звене.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Ларсен, Тихонов — Алалыкин — Хартикайнен;
Хафизуллин — Антипин, Башкиров — Амиров — Пименов;
Зубарев — Бирюков, Плэтт — Санников — Картаев.

Напомним, уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 39 встреч. «Куньлунь» — на 12-й строчке на Востоке, в его активе 23 очка после 39 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021