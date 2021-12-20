Дубль Плотникова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Йокеритом»

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).



На 35-й минуте первую шайбу в игре забросил эстонский форвард хозяев Кристьян Комбе, ему ассистировали Хенри Иконен и Томми Кивистё. Через 14 секунд ответный гол забил форвард армейцев Сергей Андронов, результативный пас на счету Юакима Нордстрёма и Лукаса Валльмарка.

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На 44-й минуте вперёд ЦСКА вывел Сергей Плотников, воспользовавшийся передачей от Константина Окулова. На 58-й минуте Плотников оформил дубль, установив окончательный счёт во встрече.



ЦСКА обошёл в турнирной таблице «Йокерит» и московское «Динамо», выйдя на второе место Западной конференции.