Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Плотникова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Йокеритом»

Дубль Плотникова помог ЦСКА одержать гостевую победу над «Йокеритом»
Комментарии

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

На 35-й минуте первую шайбу в игре забросил эстонский форвард хозяев Кристьян Комбе, ему ассистировали Хенри Иконен и Томми Кивистё. Через 14 секунд ответный гол забил форвард армейцев Сергей Андронов, результативный пас на счету Юакима Нордстрёма и Лукаса Валльмарка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 44-й минуте вперёд ЦСКА вывел Сергей Плотников, воспользовавшийся передачей от Константина Окулова. На 58-й минуте Плотников оформил дубль, установив окончательный счёт во встрече.

ЦСКА обошёл в турнирной таблице «Йокерит» и московское «Динамо», выйдя на второе место Западной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Комбе (Иконен, Кивистё) – 34:08' (5x5)   1:1 Андронов (Нордстрём, Валльмарк) – 34:22' (5x5)   1:2 Плотников (Окулов) – 43:59' (5x5)   1:3 Плотников (Блажиевский, Каменев) – 57:36' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021