Занатта: у «Салавата» и без Маннинена с Гранлундом хватает талантливых игроков

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Это была хорошая игра против очень сильного соперника. Мы много чего хорошего показали, здорово сыграли при игре три на пять. Классно действовали в меньшинстве, перевели игру в овертайм, боролись. Потом случился несчастный случай, защитник упал. Но мы неплохо смотрелись в матче с очень сильной командой.
Мы хорошо поработали в перерыве. Мы представляли из себя команду с тремя звеньями, надо было подтянуть физику. Я должен отдать должное игрокам.
Удаления в конце третьего периода? Ни один игрок не будет шайбу специально выбрасывать. Просто не повезло. Люди хотели всё правильно сделать, выбросить по борту, от стекла.
– У «Салавата» не было двух лидеров в составе: Маннинена и Гранлунда? Мы специальных изменений не делали. Несмотря на отсутствие двух классных игроков, «Салават» обладает другими отличными исполнителями. Тактически игра Уфы остаётся такой же. Талантливых игроков у них и без Гранлунда с Манинненом хватает», – приводит слова Занатты «Горобзор.ру».
- 20 декабря 2021
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