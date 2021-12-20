Кузьменко: в 18 лет меня спрашивали, зачем я обыгрываю одного человека по пять раз

Нападающий СКА Андрей Кузьменко после матча со «Спартаком» (4:2) рассказал о своём игровом стиле.



«Раньше оставлял все силы в углу? Да, вы правы, была такая проблема. Когда мне было 18-19 лет, меня спрашивали: «Зачем ты обыгрываешь одного человека по пять раз? Ты уже один раз его обыграл. Лезь на ворота, создавай моменты, отдавай передачи партнёрам». Сейчас я немного поменялся благодаря тренерскому штабу СКА, больше пошла нацеленность на ворота, меньше лишних движений.



Что для меня значат высокие показатели по статистике? Что нужно ещё больше работать. Когда что-то хорошо получается, вы не восхваляете себя, а начинаете ещё больше работать, потому что понимаете, что этот труд приносит результат. Чем лучше играешь, тем больше мотивации на тренировках», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.