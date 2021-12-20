Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плотников стал 17-м игроком в истории КХЛ, который сумел набрать 400 очков

Плотников стал 17-м игроком в истории КХЛ, который сумел набрать 400 очков
Комментарии

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счётом 3:1.

Форвард армейцев Сергей Плотников стал автором двух заброшенных шайб. 31-летний форвард стал 17-м игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который сумел набрать 400 очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На счету Плотникова 697 матчей в КХЛ, в которых он набрал 401 (168+233) балла при показателе полезности "+118". В текущем сезоне форвард провёл 37 матчей, заработав в них 26 (17+9) очков при общей полезности "+7". Ранее форвард выступал в КХЛ за «Амур», «Локомотив», СКА и «Металлург».

ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, после 40 матчей набрав 55 очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021