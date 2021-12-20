Плотников стал 17-м игроком в истории КХЛ, который сумел набрать 400 очков

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» и завершилась со счётом 3:1.



Форвард армейцев Сергей Плотников стал автором двух заброшенных шайб. 31-летний форвард стал 17-м игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который сумел набрать 400 очков.

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На счету Плотникова 697 матчей в КХЛ, в которых он набрал 401 (168+233) балла при показателе полезности "+118". В текущем сезоне форвард провёл 37 матчей, заработав в них 26 (17+9) очков при общей полезности "+7". Ранее форвард выступал в КХЛ за «Амур», «Локомотив», СКА и «Металлург».



ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, после 40 матчей набрав 55 очков.