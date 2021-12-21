Галлан – про Шестёркина и Георгиева: у нас два отличных вратаря

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал ситуацию с вратарями в команде.

«В начале сезона Шестёркин играл почти в каждом матче. И для Георгиева это был сложный период, он был расстроен. Затем он вернулся в игру и провёл несколько отличных матчей. Это очень важно для команды и, безусловно, важно для него самого.

Что касается меня как тренера, то я всегда знал, что Георгиев — хороший вратарь. Я наблюдал за его игрой в прошлом сезоне и воочию следил за ним, когда пришёл в «Рейнджерс». Так что я считаю, что у нас два отличных вратаря», – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Следующая запланированная встреча клуба из Нью-Йорка — в следующий вторник, 28 декабря, с «Детройт Ред Уингз».