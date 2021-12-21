Галлан – про Шестёркина и Георгиева: у нас два отличных вратаря
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал ситуацию с вратарями в команде.
«В начале сезона Шестёркин играл почти в каждом матче. И для Георгиева это был сложный период, он был расстроен. Затем он вернулся в игру и провёл несколько отличных матчей. Это очень важно для команды и, безусловно, важно для него самого.
Что касается меня как тренера, то я всегда знал, что Георгиев — хороший вратарь. Я наблюдал за его игрой в прошлом сезоне и воочию следил за ним, когда пришёл в «Рейнджерс». Так что я считаю, что у нас два отличных вратаря», – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Следующая запланированная встреча клуба из Нью-Йорка — в следующий вторник, 28 декабря, с «Детройт Ред Уингз».
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
05:00
-
04:58
-
04:04
-
01:47
- 20 декабря 2021
-
23:47
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:01
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:34
-
20:08
-
19:56
-
19:40
-
19:10
-
18:58
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:00
Партнерский контент