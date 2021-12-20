Главный тренер «Рейнджерс» сообщил о степени готовности Панарина и Шестёркина к матчам
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина и голкипера Игоря Шестёркина.
«Они определённо в хорошей форме для игры на этой неделе. Они будут готовы к следующему матчу», — цитирует Галлана в «твиттере» журналист Винс Меркольяно.
Напомним, в следующей встрече «Рейнджерс» должны были сыграть с «Монреаль Канадиенс» (23 декабря). Матч был перенесён из-за высокой заболеваемости коронавирусом в составе канадского клуба.
Следующая запланированная встреча у клуба из Нью-Йорка пройдёт в следующий вторник, 28 декабря, с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдёт на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.
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