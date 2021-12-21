Радулов продлил безголевую серию в текущем сезоне НХЛ до 21 матча
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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел набрать результативных баллов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (7:4).
35-летний форвард продлил свою безголевую серию до 21 матча.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Радулов принял участие в 28 матчах, набрав в них 12 (1+11) результативных баллов. Свою единственную шайбу нападающий забросил во встрече с «Вегас Голден Найтс» (2:3, ОТ) 28 октября.
В матче с «Миннесотой» Радулов провёл на льду 11.28 минут, не нанеся ни одного броска в створ. Также на его счету один силовой приём, одна потеря и один штраф.
«Даллас» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, после 29 матчей набрав 32 очка.
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