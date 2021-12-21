Овечкин — лидер голосования по выбору капитана Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ-2022

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лидирует в голосовании болельщиков по выбору капитанов команд на Матч звёзд НХЛ 2022 года среди игроков Столичного дивизиона, сообщает официальный сайт НХЛ.



36-летний форвард опережает капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (13,4%) и форварда «Каролины Харрикейнз» Себастьяна Ахо (6,8%).



В 2019 и 2020 годах болельщики выбирали Овечкина капитаном Столичного дивизиона, но он отказывался от участия в Матче звёзд. В последний раз россиянин участвовал в уик-энде в 2018 году, выиграв конкурс на силу броска. В прошлом году Матч звёзд был отменён из-за коронавируса.



Среди всех игроков лиги больший процент голосов получил только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, лидирующий с 30% голосов в Тихоокеанском дивизионе. В Атлантическом дивизионе первое место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (17%). В Центральном дивизионе на первом месте форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (13,1%).



Матч звёзд НХЛ 2022 года должен пройти 4-5 февраля в Лас-Вегасе.

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