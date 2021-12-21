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Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 декабря, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три результативных балла во встрече с «Даллас Старз», но это не помогло его клубу одержать победу. «Звёзды» оказались сильнее со счётом 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 01:31' (5x5)   2:0 Линделль – 03:24' (4x5)   2:1 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 05:25' (5x5)   2:2 Фиала (Фолиньо) – 15:42' (5x5)   3:2 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 16:43' (5x5)   4:2 Хинц (Клингберг, Робертсон) – 28:02' (5x4)   4:3 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) – 37:37' (5x5)   5:3 Петерсон (Гурьянов) – 42:06' (5x5)   6:3 Хейсканен (Раффль) – 43:06' (5x5)   6:4 Фиала (Хартман, Капризов) – 55:06' (6x4)   7:4 Бенн (Факса) – 58:28' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» расположился на второй строчке, набрав 43 балла после 30 встреч. На третьей строчке осталась «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая 42 очка после 29 матчей.

На Западе, несмотря на поражение, на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 30 встречах. На втором месте — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» имеют 40 очков после 31 матча. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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