Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 декабря, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три результативных балла во встрече с «Даллас Старз», но это не помогло его клубу одержать победу. «Звёзды» оказались сильнее со счётом 7:4.
В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» расположился на второй строчке, набрав 43 балла после 30 встреч. На третьей строчке осталась «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая 42 очка после 29 матчей.
На Западе, несмотря на поражение, на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 30 встречах. На втором месте — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» имеют 40 очков после 31 матча. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.
- 21 декабря 2021
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:08
-
07:59
-
07:50
-
07:39
-
07:34
-
07:13
-
07:09
-
06:51
-
06:38
-
06:23
-
06:05
-
06:02
-
05:00
-
04:58
-
04:04
-
01:47
- 20 декабря 2021
-
23:47
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:01
-
22:51