Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 декабря, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три результативных балла во встрече с «Даллас Старз», но это не помогло его клубу одержать победу. «Звёзды» оказались сильнее со счётом 7:4.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 43 очка после 29 матчей. «Вашингтон Кэпиталз» расположился на второй строчке, набрав 43 балла после 30 встреч. На третьей строчке осталась «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая 42 очка после 29 матчей.



На Западе, несмотря на поражение, на первом месте по-прежнему идёт «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 30 встречах. На втором месте — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» имеют 40 очков после 31 матча. На третьей позиции идёт «Анахайм Дакс», в активе которого 40 очков после 32 матчей.