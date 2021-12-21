Пашков: очевидно, что вокруг Шипачёва будут строить сборную России на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги Кубка Первого канала, а также оценил игру на турнире двух хоккеистов московского «Динамо» — Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.



«В этом сезоне всем нам должна понравиться Олимпиада, всё остальное на уровне сборных пока второстепенно. Даже второе место на домашнем Кубке.



На мой взгляд, хорошую олимпийскую заявку сделала группа игроков во главе с Вадимом Шипачёвым. Капитан московского «Динамо» выдержал интенсивный режим — три матча за четыре дня, стабильно проявлял лидерские качества. Если учесть очередной каприз НХЛ и дефицит центральных нападающих в нашем хоккее, очевидно, что вокруг Шипачёва, скорее всего, будут строить всю олимпийскую команду.



Как, кстати, и вокруг другого «динамовца» Вячеслава Войнова, который в Москве лидировал в оборонительной линии, забил важные голы шведам и финнам, и сыграл, возможно, даже ярче, чем в клубе.



На мой взгляд, для Шипачёва очень хорошим раздражителем стала командировка в «Вегас». Произошла определённая переоценка ценностей, состоялся новый вызов.



С Шипачёвым многое будет зависеть от тренерской работы. Вадим — тонкий игрок, чувствителен к партнёрам и к своей роли, что показал, в частности, его экспериментальный сезон в «Вегасе». И здесь важным моментом является то, что в штабе сборной России есть главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов. Это плюс и для Шипачёва, и для Войнова. Кудашов способен своих игроков поддержать и коллегам что-то подсказать.



Может ли Кудашов после такого энергозатратного этапа Евротура немного поберечь Шипачёва в «Динамо»? Думаю, в такой ситуации штаб Кудашова своего лидера где-то аккуратно придержит. В принципе, турнирная стратегия позволяет — «Динамо» ушло на каникулы на первом месте на Западе, небольшой запас хода есть», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.