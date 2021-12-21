Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 с игроками НХЛ по версии The Athletic

Состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 с игроками НХЛ по версии The Athletic
Комментарии

The Athletic представил свой состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай), в котором учитывается присутствие на хоккейном турнире игроков из Национальной хоккейной лиги.

Нападающие:
Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Александр Овечкин — Иван Барбашёв – Павел Бучневич;
Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников;
Валерий Ничушкин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко;
Евгений Дадонов — Павел Карнаухов.

Защитники:
Дмитрий Орлов — Михаил Сергачёв;
Иван Проворов – Артём Зуб;
Владислав Гавриков — Дмитрий Куликов;
Никита Задоров — Никита Нестеров;

Вратари:
Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.

Состав групп на ОИ-2022

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021