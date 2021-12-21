Состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 с игроками НХЛ по версии The Athletic

The Athletic представил свой состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай), в котором учитывается присутствие на хоккейном турнире игроков из Национальной хоккейной лиги.
Нападающие:
Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Александр Овечкин — Иван Барбашёв – Павел Бучневич;
Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников;
Валерий Ничушкин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко;
Евгений Дадонов — Павел Карнаухов.
Защитники:
Дмитрий Орлов — Михаил Сергачёв;
Иван Проворов – Артём Зуб;
Владислав Гавриков — Дмитрий Куликов;
Никита Задоров — Никита Нестеров;
Вратари:
Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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