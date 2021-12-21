Состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 с игроками НХЛ по версии The Athletic

The Athletic представил свой состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай), в котором учитывается присутствие на хоккейном турнире игроков из Национальной хоккейной лиги.



Нападающие:

Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

Александр Овечкин — Иван Барбашёв – Павел Бучневич;

Кирилл Капризов – Владислав Наместников – Андрей Свечников;

Валерий Ничушкин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко;

Евгений Дадонов — Павел Карнаухов.



Защитники:

Дмитрий Орлов — Михаил Сергачёв;

Иван Проворов – Артём Зуб;

Владислав Гавриков — Дмитрий Куликов;

Никита Задоров — Никита Нестеров;



Вратари:

Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.