«Нефтехимик» подписал контракт с Артюхиным, а также заключил новое соглашение с Клоком
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Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Евгением Артюхиным, а также заключил новое соглашение с защитником Лукашем Клоком до 30 апреля 2024 года, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Артюхин ранее в текущем сезоне выступал за «Адмирал», принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-5».
Клок в текущем регулярном сезоне принял участие в 38 матчах, набрав 27 (5+22) результативных баллов при показателе полезности «-6».
«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 39 матчей имея в своём активе 37 баллов. В следующей встрече нижнекамский клуб сыграет в гостях с «Амуром» (22 декабря).
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