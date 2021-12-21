«Нефтехимик» подписал контракт с Артюхиным, а также заключил новое соглашение с Клоком

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Евгением Артюхиным, а также заключил новое соглашение с защитником Лукашем Клоком до 30 апреля 2024 года, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Артюхин ранее в текущем сезоне выступал за «Адмирал», принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-5».



Клок в текущем регулярном сезоне принял участие в 38 матчах, набрав 27 (5+22) результативных баллов при показателе полезности «-6».



«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 39 матчей имея в своём активе 37 баллов. В следующей встрече нижнекамский клуб сыграет в гостях с «Амуром» (22 декабря).